Continuar a ler

Os serranos, da 2.ª Liga, eliminaram nos oitavos-de-final o Sp. Braga, detentor do troféu, e o presidente dos "leões da serra" espera que a equipa, apresentando-se batalhadora, consiga continuar em prova."Têm de trabalhar durante os 90 minutos, sabendo que é difícil, mas não é impossível", reiterou esta terça-feira José Mendes, em declarações à agência Lusa, no mesmo dia em que o sorteio ditou que os serranos recebem o V. Guimarães.O dirigente mostra-se satisfeito por o jogo ser em casa, embora ainda não esteja definida a data nem se a partida é disputada no Estádio Santos Pinto ou no Complexo Desportivo da Covilhã, hipótese mais provável se o encontro tiver transmissão televisiva e for à noite."É bom podermos jogar em casa, porque estamos sobrecarregados com viagens e com jogos à quarta-feira e ao domingo", observou o presidente do Sp. Covilhã.José Mendes acrescenta querer receber os vitorianos da melhor maneira e promete que o momento será "uma festa". "Vamos fazer uma festa, porque a Taça de Portugal é a festa do povo", antecipa o dirigente do emblema serrano, que ocupa o 9.º lugar da 2.ª Liga.Quem seguir em frente defronta nas meias-finais o vencedor da partida entre Desp. Chaves e Sporting.