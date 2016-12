Continuar a ler

"Era fundamental ganhar e voltar às vitórias em casa, e sabemos que, nesta fase, já começa a haver muita definição na classificação. A equipa precisava de uma vitória em casa para que os níveis de confiança aumentassem. Aqui e acolá, o nosso jogo foi demasiado vertiginoso. Poderíamos ter tido maior controlo da ansiedade", referiu Pedro Martins, garantindo que a partir desta segunda-feira a equipa já estará focada para o jogo em Arouca.



"Foi um jogo complicado, contra uma excelente equipa, que nos obrigou a um trabalho árduo e grande entrega. Estivemos bem organizados defensivamente. As entradas quer do Bernard, quer do Hernâni foram a demonstração de que os que são chamados quando não jogam de início podem fazer a diferença. Foi uma vitória muito difícil e muito saborosa", afirmou o treinador.