O treinador do V. Guimarães estava, naturalmente, satisfeito com a conquista do triunfo ao cair do pano. "As vitórias dão sempre confiança e toda a gente está sempre motivada, pois queremos vencer todas as partidas", referiu Pedro Martins."Devo salientar que foi um grande jogo de futebol, intenso e muito competitivo. Tivemos mais qualidade na segunda parte do que na primeira. Podíamos ter marcado mais cedo, como o Vizela, mas o resultado é justo. Foi um jogo que vale a pena ver", reforçou o técnico minhoto, feliz por "fechar o ano de 2016 em todas as frentes a que o clube se propôs".

Autor: Bruno Freitas