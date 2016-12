Continuar a ler

"Sinceramente, esperava ter mais alguns pontos, mas, se se perguntar a qualquer treinador na 1.ª liga, ele vai responder da mesma forma. Agora, temos números muito interessantes", disse na conferência de imprensa de antevisão, na ala de pediatria do hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães.O técnico frisou que o grupo de trabalho que lidera, para conseguir o "objetivo" para esta época, que "não é simplesmente uma competição europeia", pensa "jogo a jogo", pelo que o "jogo mais importante" é o próximo, frente ao Arouca, a seu ver, "uma equipa forte"."O Vitória vai defrontar uma equipa boa e experiente, que já vem praticamente do ano passado com o mesmo grupo, mas também estamos a atravessar uma boa fase. Voltámos a ser o que somos no dia a dia. Estamos preparados para o que vamos encontrar e queremos dar uma prenda de Natal aos nossos adeptos com uma vitória", referiu.O timoneiro dos minhotos esclareceu ainda que a equipa está apenas concentrada no seu "percurso", mostrando-se pouco preocupada com quem vai à frente e com quem vem logo atrás, no caso o Rio Ave, que venceu os últimos jogos da I Liga e soma 23 pontos."Sabemos que temos um campeonato longo e que temos de conquistar determinados pontos para o que pretendemos desde o início da época. Este ano é importante colocar o Vitória onde deve ser colocado", salientou.O treinador abordou também o mercado de transferências de inverno e disse que o plantel lhe dá "totais garantias" se ficar como está, mas reconheceu que pode haver uma ou outra situação em que "o atleta é valorizado" e "o clube vai ter mais-valias".Pedro Martins também comentou as declarações proferidas na terça-feira pelo presidente do FC Porto, Pinto da Costa, a confirmar Marega até ao final da época em Guimarães, tendo dito que "nunca houve nada em cima da mesa que não fosse o Marega durante uma época no Vitória".O técnico elogiou ainda o "talento" dos jovens que militam na equipa B, da 2.ª liga, a propósito da subida do lateral-esquerdo Konan à equipa principal, e revelou que tanto o lateral-direito Sacko, o defesa-central Marcos Valente e o médio Joseph podem vir a "ter a sua oportunidade".O treinador vitoriano considerou ainda que as recuperações do médio Rafael Miranda e do avançado Soares para o duelo com o Arouca são muito prováveis.O V. Guimarães, quinto classificado com 27 pontos, defronta o Arouca, 10.º com 17, pelas 21H00 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Arouca, em jogo que será arbitrado por Carlos Xistra, da AF de Castelo Branco.