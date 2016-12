O Vitória de Pedro Martins está muito perto de superar os números da melhor 1ª volta da história do clube, cujo recorde de 34 pontos foi alcançado por Rui Vitória há duas temporadas.



Contas feitas, os três pontos frente aos sadinos deixam os vitorianos a apenas 7 pontos da fasquia estabelecida em 2014/15, sendo que Pedro Martins dispõe de três jornadas para fazer melhor do que o atual técnico dos encarnados.





Arouca, Benfica e Feirense são, respetivamente, os adversários que o Vitória tem de defrontar até à viragem do campeonato, com a particularidade de o desafio frente aos encarnados ser o único desse lote que se vai disputar no D. Afonso Henriques. As duas partidas na condição de visitante aumentam o grau de dificuldade da estratégia de Pedro Martins, que tem ainda de bater o atual detentor de um registo histórico.