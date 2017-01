O avançado de 25 anos é o melhor marcador da equipa minhota, com dez golos em 12 jogos na Liga, e já não vai dar o seu contributo na receção ao Benfica, no sábado, em jogo da 16.ª jornada. O maliano estará ausente do clube pelo menos até ao final da fase de grupos, a 25 de janeiro.



Orientado pelo técnico francês Alain Giresse, o Mali conta ainda com o antigo defesa do V. Guimarães Mahamadou N'Diaye - jogou pelos vitorianos entre 2010 e 2013, alinhando agora nos franceses do Troyes. Na CAN'2017, o Mali está integrado no Grupo D, juntamente com Egito, Uganda e Gana.

Moussa Marega, do Vitória de Guimarães, faz parte dos 23 eleitos do Mali para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2017, que se realiza entre 14 de janeiro e 5 de fevereiro, no Gabão.

Autor: Lusa