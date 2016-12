Por vezes, há males que vêm por bem. Foi assim que começou a história de Konan. A expulsão de Rúben Ferreira com o Chaves, que poderia ter sido vista como um grande problema para o Vitória, acabou por abrir as portas do onze ao jovem costa-marfinense e, desde aí, não mais de lá saiu. Uma surpresa para muitos mas não para Pedro Martins, que desde a pré-época acompanhava com grande atenção a evolução do lateral. À primeira oportunidade, lançou-o no onze e agora será um problema (para Rúben Ferreira) tirá-lo de lá.

Com apenas 20 anos, Konan chegou a Guimarães no passado mês de janeiro, proveniente da ASEC Mimosas, da Costa do Marfim. Os seis jogos realizados em 2015/16 na equipa B foram suficientes para impressionar os responsáveis do Vitória, que no verão decidiram renovar-lhe o contrato até 2019. O voto seguinte de confiança foi dado por Pedro Martins, que incluiu o lateral nos eleitos para o estágio de pré-época.

Continuar a ler

Apesar de tudo isto, iniciou a época na equipa B, onde realizou 14 jogos. Ganhou ritmo e experiência, até que chegou o momento de se mostrar na formação principal. E parece ter aproveitado bem a oportunidade. "Acima de tudo, demonstra uma mentalidade competitiva muito grande, mentalmente tem estado forte, sendo que o grupo também o ajuda", referiu recentemente Pedro Martins, que deve manter a aposta no lateral no início de 2017.



Há outros miúdos prontos a subir



Konan foi o primeiro promovido da era Pedro Martins, mas, segundo o técnico, há mais quem possa dar o salto nos próximos tempos. "Há vários jogadores na equipa B, jovens com muita capacidade, que a seu tempo podem dar o seu contributo", referiu o treinador, sendo Marcos Valente, Joseph e Tyler Boyd três dos exemplos do que pode vir a acontecer.

Autor: José Miguel Machado