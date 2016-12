Está encontrado o primeiro ‘reforço’ para Pedro Martins neste mercado de inverno. Chama-se Joseph, tem 22 anos e há muito estava na calha para ser promovido da equipa B à principal. Começa hoje a trabalhar às ordens de Pedro Martins e vai fazê-lo depois de ter prolongado a sua ligação ao Vitória até 2020. Um prémio da SAD ao médio, que muito se tem destacado ao serviço da equipa B.Joseph chegou a Guimarães em janeiro de 2015, proveniente da West African Football Academy, do Gana, aonde o Vitória já havia recrutado Bernard. Começou, tal como o seu compatriota, pela equipa B, e é aí que tem vindo a dar nas vistas, isto apesar de já contar três jogos pela formação principal. O primeiro deles aconteceu em 2014/15, com Rui Vitória a lançar o jovem ganês na última jornada do campeonato, num triunfo frente à Académica, por 4-2. Deixou boas indicações e esteve perto de integrar o estágio da equipa principal na pré-época que se seguiu. Acabou por voltar à equipa B, mas Sérgio Conceição chegou a utilizá-lo por duas vezes na equipa A em 2015/16.Agora, depois de 15 jogos a bom nível na 2ª Liga, vai subir um degrau e integrar o grupo de Pedro Martins, treinador que, de resto, o elogiou muito recentemente. "O Joseph está a realizar uma época fantástica e desta forma terá uma oportunidade na equipa principal", referiu o técnico antes da visita a Arouca. A primeira prova de fogo de Joseph após a renovação deve acontecer já em Vizela, na próxima sexta-feira.

Autor: José Miguel Machado