No meio-campo não haverá grandes dúvidas, com João Pedro e João Aurélio a entrarem para os lugares de Tozé e Mbemba. Pedro Martins anunciou que Rafael Miranda já não está lesionado, mas ainda não deve ter condições de voltar às opções. Quanto ao ataque, ainda sem Soares, David Texeira vai manter-se na frente, devendo contar com o apoio de Marega, Hurtado e Raphinha.



Depois de ter apresentado um onze alternativo com o Vilafranquense, Pedro Martins deve recuperar esta noite as figuras principais deste início de época.As mudanças começam logo na defesa, com Josué e Pedro Henrique a regressarem ao eixo. Nas laterais, Bruno Gaspar mantém-se no onze e há uma dúvida no lado esquerdo. Konan deu boa conta de si na última jornada, com o Boavista, e o técnico apostou em Rúben Ferreira no jogo da Taça. Poderá ser um indício de que o costa-marfinense vai ser novamente opção, isto apesar de Rúben Ferreira ser, até agora, um dos indiscutíveis do treinador...