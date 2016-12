Paolo Hurtado é o atual grande destaque do Vitória. Depois de um início de temporada algo tímido, Pedro Martins foi segurando o peruano no onze e a resposta está agora a ser dada. Às boas exibições, o criativo tem aliado golos, com três marcados nos últimos cinco jogos e sempre decisivos.

Resolveu, de livre direto, os oitavos-de-final da Taça de Portugal, com o Boavista; repetiu a graça na última jornada do campeonato; e também foi dele o golo solitário que eliminou o Vilafranquense, na passada quinta-feira. Numa altura em que Soares está com problemas físicos e Marega ainda recupera a melhor forma, Hurtado chegou-se à frente e deu razão à aposta de Pedro Martins.

Cedido este verão pelo Reading, de Inglaterra, o peruano tem atuado numa posição que não lhe era muito familiar. Apesar de haver Bernard e Tozé no plantel, Pedro Martins vê em Hurtado o jogador ideal para fazer a ligação entre o meio-campo e o ataque. E se, no início do campeonato, a sua importância parecia limitar-se aos equilíbrios que oferecia à equipa, nos últimos tempos tem provado que é muito mais do que isso. Aos golos que tem marcado, o médio-ofensivo tem juntado exibições consistentes, com garra e qualidade técnica acima da média. De resto, Hurtado caminha a passos largos para a sua melhor época em Portugal. Leva quatro golos marcados e está a outros tantos de igualar os oito que anotou no P. Ferreira em 2012/13. Assim, a porta da seleção do Peru deve, em breve, reabrir-se.

Autor: José Miguel Machado