À semelhança do que aconteceu na jornada passada, com o Boavista, Hurtado foi novamente obrigado a sair mais cedo do campo devido a problemas físicos. Aos 59 minutos do encontro com V.Setúbal , o peruano caiu no relvado e agarrou-se à face posterior da coxa esquerda, acabando por dar o seu lugar a Hernâni.No final, Pedro Martins não tinha ainda informação para dar aos jornalistas, adiantando apenas que o criativo será reavaliado no treino de hoje. Uma coisa é certa, estará em dúvida para o jogo da próxima sexta-feira, em Arouca.De resto, Pedro Martins abordou ainda a ausência de Soares, assumindo que o ponta-de-lança "é uma forte possibilidade para o jogo com o Arouca". Soares falhou os úlimos três jogos do Vitória.