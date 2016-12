Hernâni foi o autor do golo que valeu o triunfo ao V. Guimarães. O extremo, de 25 anos, mostrou-se bastante satisfeito pelo contributo que deu à equipa, que somou a terceira vitória consecutiva na Liga NOS.

"Foi um golo importante, conseguimos os três pontos. Sabíamos que ia ser um jogo bastante difícil, na casa de um adversário que tem uma excelente equipa e fomos felizes, mas conseguimos marcar e segurar o jogo até ao fim", frisou o jogador emprestado aos minhotos pelo FC Porto, totalmente reconciliado com os adeptos. "Por vezes as coisas não correm bem, mas também o mal não dura para sempre. As coisas têm vindo a mudar, quero agradecer aos adeptos por essa presença que tiveram aqui. No meio deste frio estiveram a apoiar-nos e a vitória é também para eles", enalteceu Hernâni.

O jovem fez questão de realçar ainda a boa caminhada da formação vimaranense nesta edição do campeonato, que voltou a igualar ontem o Sporting na tabela classificativa, com 30 pontos. "Penso que tem sido positivo, temos encarado os jogos de forma séria, entrando sempre para conquistar os três pontos. Estamos a trabalhar forte e vamos jogo a jogo para conseguirmos sempre o melhor resultado possível", concluiu o extremo.

Autor: José Miguel Machado