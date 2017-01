Depois de uma época e meia fora de ‘casa’, Hernâni voltou este verão a um local de boas recordações. E os primeiros meses deste regresso ao Berço quase confirmaram a teoria de que não se deve voltar onde já se foi feliz. Porém, tudo mudou de um momento para o outro. No dia 15 de dezembro, o extremo foi assobiado pelos adeptos quando saiu do relvado no jogo com o Vilafranquense, tendo para com eles uma atitude reprovável. Pediu desculpas logo após essa partida e, três dias mais tarde, foi lançado do banco por Pedro Martins para ajudar a resolver, com um golo, a receção ao V. Setúbal. Pazes feitas? Sim, mas há mais. Dia 23 de dezembro, Arouca, nulo no marcador, minuto 80 e... golo de Hernâni. Decisivo para o magro triunfo por 1-0. Por fim, para finalizar 2016 em beleza, o extremo voltou a picar o ponto com o Vizela, num golo de belo efeito que também foi determinante para o triunfo por 2-1 e para as aspirações na Taça CTT.

Pontaria afinada

Continuar a ler

Ora, estes três golos de Hernâni nos últimos 15 dias já levaram o camisola 9 a igualar o seu melhor registo na equipa principal do Vitória. Em 2014/15, época em que se transferiu para o FC Porto em janeiro, o extremo marcou quatro golos pelos minhotos até esse mês, tendo terminado essa época com um total de seis tentos em 31 jogos. Agora, em 13 partidas disputadas, já marcou por quatro vezes e pode aproveitar a presença de Marega na CAN para melhorar o seu registo. Hernâni tem ainda como meta superar os oito golos que marcou na temporada passada, quando esteve nos gregos do Olympiacos.

Autor: José Miguel Machado