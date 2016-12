Depois dos assobios, veio a bonança. Hernâni teve uma partida menos feliz com o Vilafranquense, não saiu bem do relvado nesse jogo e ouviu das boas dos adeptos. No final pediu desculpas, mas foi ontem que as coisas ficaram realmente esquecidas. Com um golo de belo efeito e com uma exibição bem conseguida a partir do banco."Foi um golo importante para mim, um golo importante para a equipa. No momento em que marquei o golo fiquei um pouco emocionado, também devido ao que se passou no outro jogo. Quero que os adeptos saibam que estou aqui de corpo e alma e que nunca duvidem de que a minha vontade é estar aqui no Vitória", referiu o extremo, que espera que este golo seja o ponto de viragem para ele esta época: "Todos os jogadores vivem de boas exibições, de golos. Não sou exceção, penso que foi um golo importante para mim, mas é de realçar que o importante é para a equipa, porque conseguimos os três pontos."Quanto àquilo que o Vitória está a fazer esta época, Hernâni não esconde que é algo de muito positivo. Mesmo assim, realça que ainda há muito para jogar e que, por agora, ainda é precoce apontar a objetivos mais ambiciosos. "Estamos todos a remar para o mesmo lado, mas temos de ter os pés bem assentes no chão e pensar jogo a jogo, com vitórias é que vamos chegar lá", considerou o camisola 9, acrescentando que é importante não perder o foco: "Entramos sempre para ganhar, as coisas têm corrido bem e é assim que temos de continuar daqui para a frente. Há muito para jogar e queremos acabar bem."

Autor: José Miguel Machado