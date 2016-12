Continuar a ler

O facto é que as receitas da Taça CTT agradam à SAD e o modelo de disputa da competição, com uma ‘final four’ que garante a atribuição do troféu ainda durante o mês de janeiro, serve de motivação para o grupo. Por outro lado, o currículo de Pedro Martins também não regista qualquer feito na Taça CTT, tendo afastado o Vitória da fase de grupos pelo Rio Ave há um ano, pelo que se trata de um desafio também para o técnico.



O guardião Miguel Silva será titular no lugar de Douglas.

O V. Guimarães está determinado a acabar com a sua maldição na Taça CTT. A edição de 2016/17 oferece aos comandados de Pedro Martins uma grande oportunidade de sucesso porque o emblema do Berço recebe o Benfica, grande rival pelo apuramento. Mediante o que acontecer nas rondas anteriores, o empate pode até bastar aos minhotos caso a diferença de golos, primeiro fator de desempate, lhes seja favorável.Até agora, em nove participações nesta competição, o melhor que o Vitória conseguiu foi chegar à meia-final em 2008/09. Todavia, nesse ano apenas existiam três grupos, pelo que o clube de Guimarães beneficiou do facto de ser o melhor 2º classificado, precisamente atrás do Benfica, adversário contra o qual foi mais tarde derrotado na partida que podia dar acesso à final.

Autor: Bruno Freitas