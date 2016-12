O médio Bruno Ramires vai ser reforço do V. Guimarães por empréstimo do Cruzeiro. A confirmação da transferência foi dada por Gilvan de Pinho Tavares, presidente do emblema canarinho. "Estamos a passar o Bruno Ramires para o V. Guimarães por um bom valor, para ele ganhar tempo de jogo. Na posição dele temos outras opções e esta transferência está a ajudar-nos a investir", referiu aos jornalistas o presidente do Cruzeiro.Com 22 anos, Bruno Ramires é um médio defensivo que foi orientado no clube de Belo Horizonte por Paulo Bento. Foi com o técnico português, de resto, que ele somou mais minutos e melhores exibições. Terminou a época no Brasil com 21 jogos realizados e um golo marcado.Em Guimarães, o médio será uma aposta de futuro, que pode começar por ser utilizado na equipa B. A cedência é válida até junho de 2018 e, caso Bruno Ramires se afirme, pode ser alargada.

Autor: José Miguel Machado