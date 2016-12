Vítor Ferreira, antigo vice-presidente do Conselho Diretivo do Sporting e ex-administrador da SAD no mandato de Bruno de Carvalho, surpreendeu ao comparecer no anúncio formal da candidatura de Madeira Rodrigues, numa manifestação clara de apoio a este candidato.Confrontado com a sua saída da vice-presidência do clube e da administração da SAD, Vítor Ferreira foi sucinto mas esclarecedor: "Resumo todos os meus sentimentos numa palavra: caráter. Estou aqui por razões de caráter; nada mais", justificou. Vítor Ferreira entrou no Sporting em março de 2013 e saiu em novembro de 2015, alegando, em comunicado, "motivos familiares e de saúde".