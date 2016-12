Continuar a ler

Refira-se que Jesus somou ainda um recorde negativo, se contabilizarmos a sua carreira desde 2009/10, primeira época no Benfica. Até ao momento, o Sporting perdeu 15 pontos nas primeiras 14 jornadas, superando os 12 que o técnico desperdiçou de águia ao peito em 2010/11.A última derrota do Sporting em casa, no campeonato, tinha acontecido a 5 de março, com o Benfica, também por 1-0. Esse foi, precisamente, o jogo no qual os encarnados saltaram para a frente da classificação, partindo daí para a conquista do tricampeonato. Desde esse resultado, os leões disputaram, até ontem, 11 partidas no Estádio José Alvalade, e o pior resultado foi mesmo o empate a uma bola com o Tondela. O que significa que, nesses 11 jogos, a equipa de Jorge Jesus marcou sempre. Aliás, desde que o treinador amadorense assumiu o comando da equipa, no verão de 2015, esta é a primeira vez que fica em branco diante do Sp. Braga. À derrota por 4-3 no Minho tinha somado duas vitórias, por 3-2 (casa) e 4-0 (fora).