O portal turco 'Futbol Arena' adianta esta sexta-feira que o Trabzonspor estará em negociações com o Sporting tendo em vista a contratação do médio ofensivo costa-riquenho Bryan Ruiz. De acordo com aquela publicação, as conversações já estarão mesmo na discussão dos valores a pagar pela operação, com os leões a pedirem 5 milhões de euros pelo jogador - avaliado em 7,5 milhões -, enquanto que os turcos estarão dispostos a pagar apenas 3.De referir que Bryan Ruiz já foi no passado apontado ao clube turco, mas a sua contratação nunca se deu. Agora, aos 31 anos, e depois de uma época e meia no Sporting, o dianteiro costa-riquenho pode estar de partida para a Turquia, para atuar numa equipa na qual atua o sul-coreano Hyun-Jun Suk, cedido pelo FC Porto.

Autor: Fábio Lima