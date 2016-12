O Sporting anunciou esta sexta-feira que, à semelhança de outros anos, irá voltar a organizar o treino solidário da equipa, com o objetivo de angariar presentes destinados a crianças carenciadas. A iniciativa promovida pelo Gabinete de Apoio ao atleta e pela Fundação do emblema leonino irá realizar-se terça-feira, a partir das 17 h.

Desta forma, todos os sócios e adeptos que queiram assistir aos trabalhos do grupo às ordens de Jorge Jesus foram convidados a associar-se a esta causa. O clube não escondeu que as expectativas estão em alta, esperando-se, desta forma, uma "onda verde solidária, como é apanágio do Sporting". As portas do estádio irão abrir às 16 horas.