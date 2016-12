O Sporting despediu-se de 2016 com uma vitória no seu estádio e os adeptos fizeram questão de... festejar com a equipa. Tudo normal ou não fosse o facto de os jogadores dos leões não se terem dirigido ao topo Sul do José Alvalade, hábito no final de todos os duelos. A caminho do balneário, surgiram alguns assobios da bancada onde estão as claques dos verdes e brancos, assim como o pedido de Bruno de Carvalho, que se encontrava junto ao túnel de acesso aos balneários, para que os futebolistas se fossem despedir dos fãs. Cumpriram a tradição e ouviram uma mensagem de crença para 2017:"Nós acreditamos em vocês", cantaram os adeptos, que ainda mostraram uma tarja: "Os ultras querem o Sporting campeão."