Questionado sobre se sente que este é o momento para voltar a 'casa', o avançado admite que gostaria, mas deixa claro que a situação é complexa. "São momentos que não és tu quem decide, mas sim Deus. Mas também o projeto que tenha cada clube e cada treinador. Estou aberto ao regresso ao Junior, sabendo que em dois minutos tudo se pode resolver. Mas tenho contrato com o Rosario e há que o respeito. Para mais, sou jogador do Sporting. É algo complexo, mas creio que tudo se pode solucionar, caso eles queiram". Nessa conversa, Teo falou da recente especulação que o liga ao Junior Barranquilla , admitindo saber de negociações entre o seu agente e o clube da sua cidade. "Houve contactos. O meu agente disse-me que há negociações importantes com o dono do clube e esperemos que se concretize. Há sempre interesse, sabendo que sou barranquillero e sinto o Junior como mais ninguém. A minha família é do Junior e a cidade está triste por tudo o que se está a passar no Junior. Mas agora chegou um novo presidente que tem muito nível", elogiou.Questionado sobre se sente que este é o momento para voltar a 'casa', o avançado admite que gostaria, mas deixa claro que a situação é complexa. "São momentos que não és tu quem decide, mas sim Deus. Mas também o projeto que tenha cada clube e cada treinador. Estou aberto ao regresso ao Junior, sabendo que em dois minutos tudo se pode resolver. Mas tenho contrato com o Rosario e há que o respeito. Para mais, sou jogador do Sporting. É algo complexo, mas creio que tudo se pode solucionar, caso eles queiram".

A gozar o período natalício em casa, na cidade de Barranquilla, o avançado Teo Gutiérrez fez um balanço positivo do ano que agora termina, deixando no ar a possibilidade de, em 2017, se mudar novamente, agora de volta à Colômbia "Para mim foi um ano muito lindo, porque terminei muito bem na Europa. Joguei os Jogos Olímpicos, o que era um sonho e estive em finais. Isso faz parte do trabalho e o quereres superar-te a cada dia. Oxalá no próximo ano possamos conseguir mais objetivos", disse o avançado emprestado pelo Sporting ao Rosario Central, em declarações ao jornal 'El Heraldo'.

Autor: Fábio Lima