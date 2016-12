Teo Gutiérrez voltou a forçar a saída do Rosario Central, emblema argentino ao qual foi cedido pelo Sporting até ao final de 2016/17. O avançado, que também fez finca-pé para deixar... Alvalade, quer agora voltar à Colômbia, mais precisamente ao Junior Barranquilla, clube onde se iniciou."Estou aberto ao regresso. Quero voltar ao Junior Barranquilla e sei que podemos resolver tudo isto em dois minutos, apesar de ter contrato com o Rosario Central e de o meu passe pertencer ao Sporting. É uma situação delicada, mas que pode resolver-se se todos quisermos encontrar uma solução em conjunto", avisou, confirmando estar em conversações com outros clubes: "O meu representante tem falado com dirigentes, com o dono do Junior Barranquilla, por exemplo. Espero que se concretize; gosto muito desse clube e sinto o emblema como ninguém."