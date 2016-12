Momentos quentes no período de compensação do Sporting-Sp. Braga, com o ponto alto a acontece na situação que envolveu Bruno César e Vukcevic.O brasileiro e o montenegrino chegaram mesmo a encostar as cabeças, depois de um lance em que o jogador dos leões sofre falta do médio arsenalista. O banco dos bracarenses evitou males maiores.