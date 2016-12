Continuar a ler

Contratado em 2014/15, Tanaka realizou 35 jogos de leão ao peito, divididos entre a equipa principal e secundária dos leões, marcou sete golos e conquistou uma Taça de Portugal.



O Sporting anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo com o Kobe para a transferência definitiva de Tanaka para o clube japonês, a quem o atacante estava emprestado desde a temporada passada. Os valores do negócio não foram revelados.Os leões mais informam que ficaram com direito a 50% de uma futura venda do avançado japonês de 29 anos e desejaram as maiores felicidades pessoais e profissionais ao atleta que deixou assim de estar ligado aos leões.

Autor: João G. Oliveira