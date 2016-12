Continuar a ler

Com este resultado, o Sporting continua a liderar a prova, agora com 52 pontos e com os mesmos 11 de vantagem sobre o



Consulte os resultados e a classificação da Zona Sul. Com este resultado, o Sporting continua a liderar a prova, agora com 52 pontos e com os mesmos 11 de vantagem sobre o Benfica que hoje também ganhou

Nova jornada e novo jogo sem história para o Sporting que continua invicto ao cabo de 18 jornada na segunda fase da Zona Sul do campeonato nacional de juniores. Os leões receberam e venceram esta quinta-feira a União de Leiria, por 3-1, com Pedro Marques a ter lugar de destaque.O avançado português apontou dois dos três golos com que o conjunto verde e branco 'brindou' a formação do Liz na Academia de Alcochete, com Rafael Leão a marcar o restante tento dos leões. Rúben reduziu para os leiienses comandados por Tiago Vicente aos 90'+2.

Autor: Flávio Miguel Silva