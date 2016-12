O Sporting recebeu e venceu esta quarta-feira no Pavilhão Municipal do Casal Vistoso a equipa do Sp. Horta por 32-23, em jogo da 18.ª jornada do campeonato nacional. Os leões não desarmam assim na perseguição ao líder FC Porto.O clube de Alvalade já vencia ao intervalo por 14-12 e ampliou a vantagem no segundo tempo, com Pedro Solha a ser o melhor marcador do jogo (7 golos).Consulte a classificação

Autor: Luís Miroto Simões