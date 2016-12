Continuar a ler

Declarações após o jogo:



Ricardo Canavarro, treinador do Futsal Azeméis



"Conseguimos continuar o nosso trabalho contra uma equipa muito forte e acho que o empate seria o resultado mais justo. Fizemos tudo para não perder esta partida"



Nuno Dias, treinador do Sporting



"A vitória é justa pois fomos muito mais consistentes na primeira parte num jogo que sabíamos que ia ser muito difícil. Vai ser bom ter agora este descanso pois foi uma sequência de jogos e deslocações que pesam sempre na equipa".

O Sporting venceu este domingo o Futsal Clube Azeméis em Oliveira de Azeméis, por 4-3, 'sobreviveu' a um ciclo de jogos em poucos dias. O Futsal Clube de Azeméis a jogar em casa emprestada queria manter a invencibilidade que durava à quatro jogos, mas o Sporting iniciou mais forte e fez o primeiro golo por Pedro Cary logo aos 7 minutos. Quando a equipa de Oliveira de Azeméis tentou chegar ao empate os campeões nacionais voltaram a marcar por Merlim aos 15 minutos. O Futsal Clube de Azeméis entrou no jogo logo no abrir da segunda parte com o golo de Nandinho aos 24', mas o Sporting voltou a ficar confortável com o golo de Dieguinho no lance seguinte.O clube de Oliveira de Azeméis arriscou no 5x4 nos últimos minutos e colocou o jogo na margem mínima com o golo de Emerson aos 36', mas a expulsão de Luís Miguel obrigou Ricardo Canavarro a mudar a estratégia. O Sporting voltou a marcar por Cavinato, mas a expulsão de Marcão voltou a dar esperança ao recém-promovido à 1ª Divisão que voltou a marcar por Emerson e ainda viu Gonçalo Portugal negar o empate no último minuto do jogo.

Autor: Humberto Ferreira