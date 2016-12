Continuar a ler

74' - Livre estudado do Sporting, com a bola a sobrar para Bryan Ruiz. O costa-riquenho remata... novamente contra a defesa do Varzim. É canto.Outra vez Dost! Da combinação entre o avançado e Bryan Ruiz surge o remate do holandês, mas a bola ainda tabela em Delmiro e sai para canto.Paulo Vítor volta a sair mal dos postes, após canto, e Bas Dost quase aproveita! O remate do holandês sai por cima da trave.Varzim cria perigo! Coates falha o corte e deixa Rui Costa isolado, mas Esgaio consegue cortar o passe do avançado, que tentava dar para Éder Diez.Villagrán remata à entrada da área, sem problemas para Beto.Sporting novamente perto! Entendimento entre Campbell e Gelson, com o português a armar o remate, para defesa com a mão direita de Paulo Vítor. Pouco depois, foi a vez de Bruno César rematar cruzado, ao lado. Ameaçam os leões...Bas Dost muito perto! Cruzamento muito largo de Campbell e o holandês, todo 'esticado', tocou com a ponta da bota na bola, com esta a sair a centímetros do poste esquerdo!Mais 'perfume' de Gelson! O extremo passa por dois adversários e teve de ser Leonel Olímpio a ajudar a defesa, cortando para canto.Adrien ainda coxeia após o lance com Lima Pereira e, ao que tudo indica, será substituído. Elias já aquece.Boa jogada do Sporting pela direita, apenas pecou no último toque! A bola passa por Esgaio, Castaignos e Gelson, com o último a tirar cruzamento em arco, mas Bas Dost chegou atrasado.Lima Pereira vê o cartão amarelo, após entrada muito dura sobre Adrien. O médio do Sporting fica muito queixoso.Perda de bola de Gelson cria um ligeiro calafrio à defesa do Sporting, mas aparece Coates a cortar, já quando Rui Costa tentava chegar à bola.Primeiro canto do segundo tempo pertence aos leões. Do lance não resulta perigo.Gelson desmarca Bas Dost, que tenta um remate em moinho, mas o holandês acerta mal na bola e a oportunidade perde-se.Corte pela linha lateral de Lima Pereira, já quando Esgaio surgia com perigo na área povJean Filipe cai desamparado e tem mesmo de receber assistência. O lateral do Varzim fica muito queixoso...Quase Castaignos! Paulo Vítor sai mal dos postes, mas acaba por redimir-se ao travar o remate de Castaignos. Na sequência do lance, contra-ataque de Tiago Alves, mas o avançado acaba por decidir mal, já depois de ter tirado Douglas do caminho.Villágran, na sequência de um livre, atira muito por cima.Delmiro impede o segundo do Sporting! Castaignos surge solto na área e consegue rematar em arco, mas Delmiro corta de cabeça, para canto. Levava selo de golo...O que tem sofrido Delmiro com Gelson... O extremo do Sporting volta a ultrapassar o lateral do Varzim e arranca cruzamento para a área. Castaignos ficou a centímetros de conseguir cabecear a bola...O Sporting volta a atacar, desta vez pela sua ala esquerda. Campbell arranca um cruzamento venenoso para o corte 'in extremis' da defensiva do Varzim, já quando Bas Dost se preparava para encostar.Sobe o Varzim! Remate forte e de muito longe do médio chileno não passa muito longe da baliza dos leões.Gelson (quem mais...) deixa para Adrien, que apareceu de rompante à entrada da área do Varzim. Porém, o remate do capitão sai muito por cima da baliza.Vejao lance!O jogador mais perigoso do Sporting até ao momento marca o primeiro em Alvalade. Na direita, Esgaio deixa para o extremo português que, após tirar um adversário do caminho, remata tenso para o golo. Paulo Vítor não fica bem na fotografia...Tentativa de Adrien! Após canto da esquerda, a bola sobra para o capitão do Sporting que, de primeira, rematou por cima da trave.Jogada de entendimento entre Gelson e Bas Dost só falhou... no último passe! O extremo, sempre irrequieto, tabelou com o avançado holandês e, quando se preparava para fazer o passe 'de morte' para Campbell, eis que surgiu Jean Filipe a cortar.Novamente Gelson a desequilibrar. O internacional português volta a ultrapassar Delmiro e cruza para a cabeça de Campbell, mas a tentativa do costa-riquenho sai fraca, diretamente para as mãos de Paulo Vítor.Gelson trabalha bem e cai na área do Varzim, mas Bruno Paixão volta a entender que não há razão para penálti.Incursão do lateral Delmiro pela esquerda cria perigo! O jogador do Varzim ultrapassa Gelson e arma o cruzamento, mas Esgaio corta para canto.O Sporting tenta reeditar o lance que deu golo no Restelo, mas desta feita sem sucesso. Campbell cruza da esquerda com Bas Dost como alvo, mas a bola ressalta num defesa do Varzim e fica fácil para o guardião Paulo Vítor recolher.Rui Costa cai na área do Sporting, mas Bruno Paixão entende que o avançado, que pedia falta de Bruno César, simulou.Poucos segundos de jogo e já um remate dos leões! Gelson consegue ir à linha e arranca cruzamento para a cabeça do avançado holandês, que atira por cima da baliza do Varzim.Sporting e Varzim sobem ao relvado. Está tudo a postos para o apito inicial.As duas formações, juntamente com a equipa de arbitragem liderada por Bruno Paixão, já aquecem no relvado de Alvalade.Já pode consultar, em baixo, os onzes oficiais de ambas as formações!Sporting e Varzim defrontam-se esta sexta-feira, pelas 21h15, em Alvalade, em jogo a contar para a 2.ª jornada da 3.ª fase da Taça da Liga. Vencendo, os leões colocam-se em boa posição para se apurarem rumo à ‘final four’, nem precisando de vencer em Setúbal, no dia 4 – basta o empate.Ainda assim, a formação comandada por João Eusébio promete não facilitar, até porque parte para este jogo como líder do Grupo A, ainda que com os mesmos pontos que o Sporting. Os poveiros, que ocupam o 9.º lugar da Liga Ledman Pro, receberam e bateram o V. Setúbal por 1-0 na primeira jornada.Jorge Jesus deverá apresentar algumas alterações na equipa, dado oportunidade a alguns dos jogadores menos utilizados da temporada. O onze que entrará no José Alvalade deverá ser o seguinte: Beto; Esgaio, Paulo Oliveira, Douglas e Jefferson; William, Elias, Joel Campbell e Markovic; Bruno César e Castaignos.Rui Patrício, Schelotto, Rúben Semedo e Lukas Spalvis são os jogadores indisponíveis para este jogo, todos a contas com lesões. Não há nada a registar quanto a castigados.Do lado do Varzim, João Eusébio deverá fazer alinha a seguinte equipa: Paulo Cunha; Jean Filipe, Lima Pereira, Jeferson e Delmiro; Leonel Olímpio, Nelsinho, Estrela e Keaton Parks; Rui Costa e Éder Diez.Mailó, Rui Coentrão e Sérgio Organista são os futebolistas que constam do boletim clínico, não existindo, tal como acontece com o Sporting, qualquer jogador de fora por questões disciplinares.Vamos aos discursos: do lado verde e branco, Jorge Jesus afirmou que a vitória do Restelo, no último jogo antes da pausa de Natal, fez bem aos jogadores, tendo encontrado uma "equipa alegre e feliz" no regresso ao trabalho. Vinca, também, que o objetivo do Sporting passa por chegar à final de uma competição que venceu por cinco vezes, todas ao serviço do Benfica.Quanto a João Eusébio, admitiu que o favoritismo está do lado do Sporting, mas sublinhou que a sua equipa "tem pretensões" para este encontro.Recorde-se que Sporting e Varzim não se defrontam desde outubro de 2005: na altura, os leões receberam e bateram os poveiros por 2-0, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Liedson e Miguel Garcia marcaram os golos dos leões.A última vez que o Varzim venceu em Alvalade remonta a 1987: os poveiros venceram por 2-1, em jogo da 9.ª jornada do campeonato. No total, contam-se 46 jogos entre as duas equipas: 30 vitórias para o Sporting, cinco para o Varzim e ainda 11 igualdades.Bruno Paixão, da AF Setúbal, será o árbitro do encontro.Boa noite! Sporting e Varzim defrontam-se em Alvalade em jogo referente à 2.ª jornada da 3.ª fase da Taça CTT. Um encontro para seguir em direto no__________________________________________________Taça CTT, 3.ª fase, grupo A, 2.ª jornadaSPORTING: Beto, Esgaio, Coates, Douglas, Bruno César, William, Adrien, Gelson, Campbell, Castaignos e Bas Dost.Suplentes: Jug, Paulo Oliveira, Jefferson, Elias, Bryan Ruiz, Markovic e AndréTreinador: Jorge JesusVARZIM: Paulo Vítor, Jean Filipe, Lima Pereira, Jeferson, Delmiro, Leonel Olímpio, Nelsinho, Estrela, Villagrán, Rui Costa e Tiago Alves.Suplentes: Paulo Cunha, Denot, Pedro Santos, Neta, Diego Barcelos e Nélson AgraTreinador: João EusébioEstádio José Alvalade, LisboaÁrbitro: Bruno Paixão (AF Setúbal)