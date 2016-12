O Sporting venceu esta sexta-feira o Belenenses por 3-0, em jogo a contar para a 4.ª jornada da 2.ª fase do campeonato nacional de iniciados, zona sul.Um auto-golo de Tomás Caramelo logo a abrir o jogo (1') colocou os leões na frente do marcador. Os verde e brancos aumentaram a vantagem já na segunda parte, por Joelson Fernandes (45'), e Daniel Rodrigues fechou a contagem já perto do fim, aos 66'.Com esta vitória, o Sporting recupera o primeiro lugar no campeonato, com 12 pontos, mais três do que o rival Benfica. O Belenenses é terceiro, com 6 pontos.

Autor: Ricardo Lopes Pereira