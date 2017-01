Matheus Pereira pode reforçar o plantel do Belenenses na segunda metade da época. O extremo, de 20 anos, normalmente utilizado na equipa B dos leões, pode chegar ao Restelo cedido até ao final da época. Sporting e Belenenses estão de acordo neste tema e, segundo apurámos, falta apenas o jogador aceitar e apresentar-se no Restelo.A cedência de Matheus Pereira resulta, em parte, do facto de o Sporting ter resgatado o médio Palhinha, que regressa a Alvalade. Quem já deixou o plantel foi Gerso, cujo passe foi vendido ao Kansas City, dos EUA.

Autor: Miguel Amaro