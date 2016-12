O Sporting escorregou pela primeira vez na segunda fase do apuramento e campeão do Nacional de Juvenis, ao empatar 1-1 com o Belenenses no Restelo esta quarta-feira, jogo da 4.ª jornada.Os azuis estiveram na frente do marcador, com Leandro Dança a marcar de penálti aos 47'. Os leões empataram aos 60' por Bernardo Sousa, também de penálti.Para quinta-feira, está agendado o Real-Benfica (11 horas).

Autor: Cláudia Marques