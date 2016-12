O Sporting perdeu este sábado na receção ao ABC por 23-26, num jogo disputado no Pavilhão Municipal do Casal Vistoso e referente à 17.ª jornada do campeonato.Os minhotos, que já venciam ao intervalo por apenas um ponto (11-12), conseguiram assim a primeira vitória da temporada sobre um dos denominados três grandes. Pedro Spínola, com oito golos, foi o melhor marcador da partida.Consulte a classificação

Autor: Luís Miroto Simões