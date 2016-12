Tal como Record noticiou, Lukas Spalvis já acompanha os companheiros no trabalho de campo. O internacional lituano está recuperado da lesão no joelho, mas ainda não está autorizado a trabalhar sem limitações.Daí que ontem tenha cumprido os primeiros 15 minutos do treino integrado no grupo, para depois se submeter a trabalho específico, isolado dos restantes companheiros. Fez exercícios com bola, antes de rumar ao topo sul do relvado para se submeter a um circuito de corrida com pinos e barreiras, sob a supervisão de Márcio Sampaio, recuperador físico da equipa técnica de Jesus.Rui Patrício, Schelotto e Rúben Semedo estão lesionados, subiram ao relvado mas não se treinaram; Elias, Bruno César, Alan Ruiz e André falharam o treino, mas devido a problemas na ligação aérea a Lisboa.