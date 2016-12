Continuar a ler

Douglas com incentivo especial



Para o lugar de Rúben Semedo entrou Douglas, que assim fez a sua estreia em jogos do campeonato. Antes de pisar o relvado, recebeu dois cumprimentos especiais: de Jesus e de Bruno de Carvalho. Para o lugar de Rúben Semedo entrou Douglas, que assim fez a sua estreia em jogos do campeonato. Antes de pisar o relvado, recebeu dois cumprimentos especiais: de Jesus e de Bruno de Carvalho.

Segundo comunicou o Sporting, a saída de Rúben Semedo ao intervalo prendeu-se com uma mialgia na face posterior da coxa direita, problema que será hoje reavaliado quando a equipa regressar ao trabalho na Academia de Alcochete da parte da manhã.O central, 22 anos, saiu ao intervalo depois de uma primeira parte onde foi alvo de duas reprimendas de Jorge Jesus. O técnico não gostou de algumas abordagens do camisola 35 a determinados lances – um aos 15’, que deixa Wilson Eduardo isolado – explicando-lhe isso ao minuto 28, quando o juiz Hugo Miguel parou o jogo para Matheus, guarda-redes do Sp. Braga, ser assistido.