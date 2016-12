A escassa utilização é um problema que afeta não apenas Marcelo Meli mas todos os jogadores da chamada segunda linha do meio-campo do Sporting.Exceto William Carvalho, Adrien e Bruno César, as restantes opções de Jorge Jesus para o corredor central apresentam números muito discretos nesta altura da temporada, quando já estão decorridos 25 jogos oficiais.Além de Meli, que participou em dois jogos, estão em situações semelhantes o sérvio Petrovic, que foi chamado a três partidas, assim como o brasileiro Bruno Paulista, que fez igual número de encontros e não compete na equipa principal desde agosto. Um pouco diferente é o caso de Elias, que leva 13 jogos, mas ainda assim com apenas 504 minutos nas pernas e cinco aparições como titular. Meli poderá, assim, não ser o único a sair em janeiro.

Autores: Alexandre Carvalho e Vítor Almeida Gonçalves