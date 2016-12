Continuar a ler

Eduardo Barroso ao lado do presidente do Sporting [Foto: Vítor Chi] Com o Sporting a 8 pontos do líder Benfica, Eduardo Barroso não questiona o facto dos adeptos terem já começado a mostrar a sua contestação. "É normal que agora haja lenços brancos e contestação. Somos exigentes e estamos frustrados. Mas acho que quem aproveitar este momento de crise para apresentar alternativas ao Bruno [de Carvalho] é cobardia. É vergonhoso, existe um tempo próprio para o fazerem", sublinhou, apontando o dedo aos "badamecos, que por terem dado uns pontapés na bola, se permitem criticar as ações e as atitudes do presidente".



Eduardo Barroso aplaude o trabalho que Bruno de Carvalho tem feito à frente do Sporting, sublinhando ter sido o atual presidente dos leões a tirar o clube "da ruína"."Fui presidente da assembleia geral do Sporting no mandato anterior ao de Bruno de Carvalho e sei o que fizeram aqueles senhores em relação ao nosso clube. Os bancos foram a minha casa, a casa do Daniel Sampaio, estávamos arruinados, depauperados, estávamos inclinados para a desgraça. O que Bruno de Carvalho fez é genial e que se estiver o mesmo tempo que Luís Filipe Vieira no Benfica terá mais títulos", afirmou o médico, de 67 anos, à Rádio Renascença.

Autor: Sofia Lobato