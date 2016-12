Emprestado pelo Boca Juniors ao Sporting até ao final da temporada – com opção de compra para os leões –, Marcelo Meli é um dos alvos do San Lorenzo e, de acordo com informações recolhidas por Record, os clubes já se encontram em negociações avançadas para a saída do jogador em janeiro.Sem espaço nas opções de Jorge Jesus, o médio argentino, de 24 anos, não se conseguiu adaptar ao estilo de futebol europeu e, por esse motivo, deverá sair de Alvalade para poder ser usado de uma forma mais regular.Esta época, Marcelo Meli contabiliza, apenas, duas presenças com a camisola do Sporting – uma na Taça CTT (9’) e outra na Taça de Portugal (7’), o que impossibilita a sua continuidade no Sporting por muito mais tempo. Desta forma, e antecipando o cenário de uma eventual saída no final da temporada, o Sporting quer resolver no imediato a situação de Meli.

Autor: Alejandro Panfil. Buenos Aires. Argentina