Quem quiser concorrer à presidência do Sporting nas eleições de 4 de março tem até ao dia 2 de fevereiro para entregar a lista no clube. Ou seja, 30 dias antes de os sócios leoninos irem às urnas.

Este prazo é o que resulta da leitura dos estatutos do clube, em especial do ponto 2 do artigo 48.º. "As candidaturas são apresentadas até ao trigésimo dia que preceda a data marcada para a eleição ou até o primeiro dia útil seguinte a esse, se o trigésimo dia for sábado, domingo ou feriado", pode ler-se.

A data escolhida coincide com o primeiro fim de semana em que era possível, pois os estatutos preveem que a Assembleia Geral eleitoral ocorra entre os dias 1 de março e 30 de abril. Além disso, a convocatória deve ser feita 60 dias do ato eleitoral - entre 28 de dezembro a 4 de março há 66 dias.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves