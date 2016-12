Emprestado ao Leeds United, Sacko admite ter-se sentido defraudado com a transferência para o Sporting em 2014. "Não esperava passar o meu tempo nas reservas. Quando assinei era para jogar na primeira equipa. O Sporting estava na Liga dos Campeões, pensei que seria um projeto interessante. As coisas não correram como eu queria. Não vou dizer que me arrependo mas é verdade que aquela situação estava a fazer-me mal", reconhece o avançado, de 22 anos, em entrevista ao ‘Sud Ouest’.Apostado em devolver o Leeds à Premier League, Sacko espera continuar, mesmo tendo contrato com o Sporting até 2020. "Os dois clubes entenderam-se quanto a uma opção de compra que é aceitável, muito inferior à minha cláusula de rescisão [60 milhões de euros]. Se o Leeds decidir comprar-me, não será assim tão caro."