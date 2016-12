Continuar a ler

Thibaut Courtois (BEL/Chelsea)

David De Gea (ESP/ Man. United)

Gianluigi Donnarumma (ITA/ AC Milan)

Hugo Lloris (FRA/ Tottenham)

Keylor Navas (CRI/Real Madrid)

Manuel Neuer (ALL/Bayern Munique)

Jan Oblak (ESL/Atlético Madrid)

Rui Patricio (POR/Sporting)

Kasper Schmeichel (DIN/Leicester)



Lateral esquerdo



David Alaba (AUS/Bayern Munique)

Alex Sandro (BRA/Juventus)

Patrice Evra (FRA/Juventus)

Filipe Luis (BRA/Atlético Madrid)

Raphaël Guerreiro (POR/Lorient e B. Dortmund)

Jordi Alba (ESP/Barcelona)

Marcelo (BRA/Real Madrid)

Ricardo Rodriguez (SUI/Wolfsburgo)

Danny Rose (ING/Tottenham)

O 'L'Équipe" está a solicitar ao seus leitores que ajudem a escolher os melhores de 2016. O inquérito está a decorrer no site do clube francês e os resultados serão revelados na edição impressa de 2 de janeiro de 2017. Para já foram apresentados os finalistas das categorias de guarda-redes e lateral esquerdo e direito. Na primeira surge Rui Patrício, do Sporting, enquanto na segunda aparece Raphaël Guerreiro, do Borussia Dortmund.

Autor: Sandra Lucas Simões