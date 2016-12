Continuar a ler

Jesus acalenta ainda a esperança de utilizar Rui Patrício – totalista em jogos do campeonato (14) – mas tal cenário parece improvável nesta altura. Tanto que o titular da Seleção Nacional nem sequer seguiu para estágio na quarta-feira à noite, ao contrário de Beto e do guardião esloveno Azbe Jug, que esta época conta apenas com um jogo pela equipa B do Sporting.A última ausência do guarda-redes remonta à última jornada de 2015/16, quando os leões jogaram com o Rio Ave, na última ronda do campeonato nacional. Na altura, Marco Silva optou por eleger o brasileiro Marcelo Boeck para a baliza, com Luís Ribeiro no banco de suplentes.A possível ausência de Rui Patrício deve permitir a Beto estrear-se no campeonato nacional. O guarda-redes, de 34 anos, tem três jogos pelos leões esta época, mas só atuou na Taça de Portugal e na Taça CTT. O último encontro de Beto com a camisola dos leões remonta a fins de novembro, quando o Sporting recebeu o Arouca, para o Grupo A da Taça CTT.O guarda-redes esteve os 90 minutos em campo, no triunfo dos leões por 1-0. Beto jogou também com o Praiense, no único desafio em que sofreu golos, e com o Famalicão, também para a Taça de Portugal.(Notícia atualizada)