Rui Patrício foi considerado o terceiro melhor guarda-redes do Mundo em 2016 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O jogador do Sporting obteve 50 pontos e só ficou atrás de Manuel Neuer (156 pontos), eleito o melhor pelo quarto ano seguido, e Gianluigi Buffon (91 pontos).Trata-se de mais uma distinção para o guardião leonino, que tinha sido eleito o 12.º melhor jogador do Mundo pela revista 'France Footbal' na corrida à Bola de Ouro, terminando no segundo posto entre os jogadores do seu posto , apenas superado por Buffon.1- Manuel Neuer (Alemanha/Bayern) 156 pontos2- Gianluigi Buffon (Itália/Juventus) 913- Rui Patricio (Portugal/Sporting) 504- Claudio Bravo (Chile/Barcelona/Manchester City FC) 455- David De Gea (Espanha/Manchester United) 376- Jan Oblak (Eslovénia/Atletico Madrid) 317- Hugo Lloris (França/Tottenham) 298- Keylor Navas (Costa Rica/Real Madrid) 189- Thibaut Courtois (Bélgica/Chelsea) 1310-Denis Onyango (Uganda/Mamelodi Sundowns) 511-Petr Cech (Rep. Checa/Arsenal) 412-Samir Handanovic (Eslovénia/Inter) 213-Marc André Ter Stegen (Alemanha/Barcelona) 1