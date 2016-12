Continuar a ler

"Não me surpreende rigorosamente nada. Era claro para todos os sportinguistas de que iria recandidatar-se. Apesar do suspense dos últimos dias, todas as atitudes de Bruno de Carvalho indiciavam que ia avançar", constata Barreiro, congratulando-se com o facto de existir já um segundo candidato. "É sempre bom haver alternativa", sublinha o antigo secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, que não conhece pessoalmente Pedro Madeira Rodrigues."Sei que é sportinguista e, sendo sportinguista, pode candidatar-se à presidência do clube. Aguardo mais novidades sobre a composição dos órgãos sociais e do seu programa. Mas haver uma alternativa a Bruno de Carvalho é importante e saúdo essa alternativa", sublinha o sócio do Sporting, admitindo que, apesar do "calendário eleitoral apertado", é "possível que apareçam mais alguns candidatos".Uma candidatura, em nome pessoal, está completamente posta de parte por Rui Barreiro, que não enjeita, todavia, a hipótese de vir a integrar uma das listas candidatas. "Nomeadamente, para o Conselho Leonino, pois não tenho condições pessoais e profissionais para poder candidatar-me a outros cargos", revela o candidato à liderança da autarquia escalabitana, lamentando mesmo não poder concorrer contra Bruno de Carvalho."Tenho alguma pena de não poder candidatar-me, pois gostaria de confrontá-lo, algo que ele nunca permitiu ao longo de todos estes anos", concluiu o membro do Conselho Leonino que mais questionou as políticas da atual direção.