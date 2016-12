Principal rosto da oposição a Bruno de Carvalho nos últimos meses, Rui Barreiro não está a considerar a hipótese de encabeçar uma lista nas eleições à presidência do Sporting.O membro do Conselho Leonino anunciou a candidatura à Câmara Municipal de Santarém, o que faz com que não esteja disponível para assumir a liderança do clube leonino. Por outro lado, Hermínio Loureiro deixou a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, massabe que a liderança do Sporting não está, nesta altura, nos planos do atual vice-presidente da FPF e membro do Comité Olímpico. Há ainda várias dúvidas sobre o número de candidatos à presidência do Sporting, mas uma coisa parece certa: Pedro Madeira Rodrigues e muito provavelmente Bruno de Carvalho vão ter mais concorrência na corrida à presidência dos leões.