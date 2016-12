Ruben Semedo vestiu a pele de Pai Natal

Se nunca reparou, fique a saber que muitos dos jogadores de futebol se cumprimentam de uma maneira diferente, digamos bastante peculiar até. Se por vezes utilizam o tradicional aperto de mão, não é regra que isso aconteça sempre de forma sistemática. Ora, depois de um modo mais formal de se apresentar, foi esse mesmo gesto mais ‘cool’ que Rúben Semedo tentou recriar. Ao início não foi fácil e, por isso, o defesa-central corrigiu os mais novos algumas vezes, mas depois quase todos lhe apanharam o jeito. E foi por isso que decidiram repetir esse cumprimento entre si, levando também da nossa redação um gesto que, certamente, vão acabar por ensinar a alguém.Refira-se ainda que o primeiro contacto da pequenada com o central aconteceu através da leitura da edição de Record, com uma notícia que dava conta de uma lesão na coxa, que o impossibilitou de jogar com o Belenenses. Depois, sim, conheceram o jogador... pessoalmente.

Autor: Alexandre Moita