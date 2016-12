Rogério Alves apelou a uma análise ponderada da atual situação do Sporting, independentemente dos resultados negativos da equipa de futebol nas últimas semanas."A prestação da equipa de futebol interfere no pré-eleições. (...) Há um projeto a médio prazo, em que se considera que Jorge Jesus é uma peça essencial. Jesus teve uma excelente entrada no Sporting, na época passada, com o recorde de pontuação do clube no campeonato. Só que no primeiro ano no Benfica foi campeão, no Sporting fez o recorde de pontos mas não foi campeão. Isso faz grande diferença", afirmou o antigo presidente da mesa da AG leonina no programa 'O Dia Seguinte', da SIC Notícias."Temos de separar o processo futebolístico do eleitoral, por mais difícil que seja fazê-lo. Temos de apoiar a equipa, os jogadores, o treinador, sabendo que os resultados são tiranos mas esta é a nossa equipa", acrescentou o advogado.

Autor: João Socorro Viegas