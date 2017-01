Rogério Alves comentou a primeira parte da entrevista concedida por Bruno de Carvalho a, mais concretamente a falta de militância abordada pelo líder do Sporting . Nesse sentido, o antigo presidente da mesa da AG leonina entende a crítica feita por BdC a alguns sportinguistas (pela falta de defesa do clube nos vários espaços) como um apelo à união."Temos de enquadrar as declarações num contexto eleitoral. (...) Não se deve dramatizar. É ver como são os debates na AR em que se acusa tanta gente e depois acaba por se reduzir no essencial a divergências programáticas. Se Bruno de Carvalho espera uma vaga de fundo? Não sei o que o presidente pretende mas parece-me que há grande exagero na análise daquilo que foi dito. [Bruno de Carvalho] faz uma convocatória de apoio dos sportinguistas, é assim que leio a sua declaração, um pedido para que os sportinguistas sejam mais combativos nos locais onde exercem a sua profissão. Isto analisa-se num apelo à unidade e à militância, o que é legítimo num candidato. Está à espera de uma mobilização mais intensa, para afastar uma fase de um fosso que foi instaurado no clube e que se está a tentar sarar. Vejo aqui um apelo à unidade, independentemente da retórica", explicou o advogado no programa 'O dia seguinte', da SIC Notícias.