Zupo Equisoain recebeu esta quinta-feira uma prenda de... Ano Novo. O técnico espanhol já tem substituto para o lesionado Bosko Bjelanovic. Trata-de do chileno Marco Oneto, um reforço de peso que chega a Alvalade para ajudar o Sporting a atacar o título nacional.

Os argumentos do pivot de 34 anos não enganam: também com características defensivas, tem 2,04 metros, 112 kg, e 80 internacionalizações por uma seleção onde é capitão e que ajudou à conquista do terceiro lugar nos Jogos Panamericanos em 2015. E já de leão ao peito, desfez-se em elogios ao seu novo clube, onde foi recebido pelo presidente Bruno de Carvalho.

Continuar a ler

"O Sporting é mundialmente conhecido. É um dos maiores da Europa, que luta pelo título", afirmou, citado pelo site oficial do emblema leonino.

Autor: Ana Paula Marques