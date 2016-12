"Quem trabalha 24 sobre 24 horas percebe o porquê das coisas", explicou o presidente dos leões.

Bruno de Carvalho reiterou esta segunda-feira que é necessário "olhar para dentro" no Sporting, mas deixou claro que isso não vai impedi-lo de continuar a lutar pelas causas que tem defendido."Olhar para dentro de casa é imperativo, disse-o nos meus 3 últimos discursos. Mas se julgam que vão ficar refeições por denunciar, penaltis por marcar sem referências à necessidade de excelência de trabalho e ao vídeo-árbitro, títulos conquistados com honra sem que sejam reclamados, injustiças na justiça desportiva e a exigência de respeito por esta instituição com 110 anos de História gloriosa, desenganem-se", avisou o dirigente num extenso comunicado no Facebook.

Autor: Luís Miroto Simões